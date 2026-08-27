Für das Ranking wurden 45 Kritikerinnen und Kritiker zur vergangenen Saison befragt. Im Vorjahr war die Auszeichnung an das Theater Magdeburg verliehen worden. Die von Barbara Mundel geleiteten Münchner Kammerspiele konnten sich auch weitere Titel sichern: Als beste Inszenierung wurde der siebenstündige "Wallenstein" von Regisseur Jan-Christoph Gockel ebenso geehrt wie die darin auftretende Annika Neugart als beste Nachwuchsschauspielerin.

Zur Schauspielerin des Jahres wurde Paulina Alpen vom Schauspiel Stuttgart gekürt, Schauspieler des Jahres wurde Guido Lambrecht vom Hans-Otto-Theater Potsdam. Den Titel für das beste Bühnenbild sicherte sich Ida Müller mit ihrer "Comicwelt" für die achtstündige Aufführung von "Peer Gynt" an der Berliner Volksbühne.

Stücke des Jahres sind "To My Little Boy" von Caren Jeß am Thalia-Theater Hamburg und "Play Auerbach!" von Avishai Milstein an den Münchner Kammerspielen.

Diese Nachricht wurde am 27.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.