"O'zapft is"
Münchner Oberbürgermeister Krause eröffnet mit Fassanstich das Oktoberfest

Mit dem traditionellen Fassanstich hat das 191. Münchner Oktoberfest begonnen. Der neue Oberbürgermeister Krause von den Grünen zapfte mit zwei Schlägen das erste Fass Bier an.

    Krause steht im Festzelt und hat einen Hammer in der Hand. Neben ihm siond mehrere Fässer Bier zu sehen.
    Oberbürgermeister Krause (Grüne) beim Fassanstich auf dem Oktoberfest (AFP / TOBIAS SCHWARZ)
    Die erste Maß reichte er dem bayerischen Ministerpräsidenten Söder, CSU. Das Oktoberfest gilt als größtes Volksfest der Welt. Es dauert bis zum 4. Oktober. Erwartet werden mehr als sechs Millionen Besucher. Die Maß Bier kostet in diesem Jahr bis zu 15,90 Euro.
    Bereits vor Öffnung des Festgeländes um neun Uhr hatten sich lange Schlangen gebildet. Um den Ansturm auf die Zelte zu entzerren, wurden die Besucher schubweise durch den Haupteingang gelassen.
    Diese Nachricht wurde am 19.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.