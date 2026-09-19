"O'zapft is"

Oberbürgermeister Krause (Grüne) beim Fassanstich auf dem Oktoberfest (AFP / TOBIAS SCHWARZ)

Die erste Maß reichte er dem bayerischen Ministerpräsidenten Söder, CSU. Das Oktoberfest gilt als größtes Volksfest der Welt. Es dauert bis zum 4. Oktober. Erwartet werden mehr als sechs Millionen Besucher. Die Maß Bier kostet in diesem Jahr bis zu 15,90 Euro.

Bereits vor Öffnung des Festgeländes um neun Uhr hatten sich lange Schlangen gebildet. Um den Ansturm auf die Zelte zu entzerren, wurden die Besucher schubweise durch den Haupteingang gelassen.

Diese Nachricht wurde am 19.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.