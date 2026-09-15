Helga Maria Schmid, OSZE-Generalsekretärin (Sebastian Gollnow / dpa Pool / dpa)

Das habe der Stiftungsrat einstimmig entschieden, wurde in München mitgeteilt. Stoltenberg und Schmid seien ausgewiesene Transatlantiker und hätten nicht nur große internationale Organisationen geleitet, sondern auch an vielen bedeutenden Entscheidungen der letzten Jahrzehnte persönlich mitgewirkt. Die beiden künftigen Co-Vorsitzenden sollen die Aufgaben des langjährigen Vorsitzenden Ischinger übernehmen und die nächste Münchner Sicherheitskonferenz im Februar 2027 gleichberechtigt leiten.

Das Forum gilt als weltweit wichtigstes Expertentreffen zur Sicherheitspolitik. Zahlreiche Staats- und Regierungschefs nehmen regelmäßig daran teil.

Diese Nachricht wurde am 15.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.