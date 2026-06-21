Debatte um Gedenkveranstaltung

Pianist und Musikwissenschaftler Jascha Nemtsov (IMAGO / Funke Foto Services / MaurizioxGambarini )

Die Leiterin des Bayreuther Festivals, Katharina Wagner, hatte eine für das erste Festspielwochenende geplante Gedenkveranstaltung mit dem jüdischen Publizist Michel Friedman unter Verweis auf "Sicherheitsbedenken" zunächst auf unbestimmte Zeit verschoben. Nach scharfer Kritik auch aus der Politik bat sie Friedmann nach einem Bericht der "Süddeutschen Zeitung" um Entschuldigung, die dieser auch angenommen habe. Die Veranstaltung soll demnach am 26. Juli stattfinden.

Diese Nachricht wurde am 21.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.