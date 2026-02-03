Elon Musk (picture alliance / Consolidated News Photos / Francis Chung)

Beide Unternehmen werden von dem Tech-Milliardär Elon Musk kontrolliert. Wie Musk ankündigte, sollen sie Rechenzentren im All bauen. Er schätze, dass in zwei bis drei Jahren dies der günstigste Weg sein werde, um Rechenleistung für Künstliche Intelligenz zu generieren, so Musk. Eine Schlüsselrolle beim Aufbau von Rechenzentren im All könnte die SpaceX-Rakete Starship spielen, die größere Lasten in die Umlaufbahn bringen kann.

Zunächst wird die Übernahme es aber ermöglichen, xAI mit Geld aus den Kassen von SpaceX zu versorgen. - xAI entwickelt den Chatbot Grok, der zuletzt wegen sexualisierter Bilder in die Kritik geraten war.

