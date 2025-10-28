Wikipedia-Alternative

Der US-Unternehmer Elon Musk (Archivbild) (picture alliance / Consolidated News Photos / Francis Chung)

Der Entwicklungsstand von Grokipedia wird zum Start als "Version 0.1" bezeichnet. Gelistet werden laut Website mehr als 885.000 Artikel. Schon in diesem Stadium sei die Enzyklopädie "besser als Wikipedia", schrieb Musk bei seiner Online-Plattform X. Nutzern fiel allerdings auf, dass einige Texte bei Grokipedia auf Artikeln bei Wikipedia basieren.

Musk: "Wikipedia ist nicht objektiv"

Die Wikipedia-Beiträge werden von Nutzern erstellt und bearbeitet. Musk behauptet schon lange, die Enzyklopädie sei nicht objektiv und habe eine linke politische Ausrichtung. Er selbst ist für rechte Ansichten bekannt. Musk hatte stets verkündet, Grok solle eine KI-Software sein, die nach der Wahrheit suche. In den vergangenen Monaten sorgte Grok allerdings für eine Kontroverse wegen antisemitischer Äußerungen. Musks Firma machte eine fehlerhafte Programmierung dafür verantwortlich.

Faktencheck bei Grokipedia?

Über den Artikeln der Musk-Enzyklopädie steht, dass sie einem Faktencheck durch Grok unterzogen wurden. Bisher ist aber unklar, wie genau das funktioniert - und auf welche Quellen dabei zum Beispiel zugegriffen wird. KI-Software ist generell für sogenannte Halluzinationen bekannt, bei denen sie plausibel klingende Informationen erfindet.

Diese Nachricht wurde am 28.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.