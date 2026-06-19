Der Krefelder ist in einem Video auf Tiktok mit den Worten zu hören: "Wir haben früher die Juden vergast, und jetzt vergasen wir die Muslime." Die Partei erstattete Strafanzeige und kündigte ein Parteiausschlussverfahren an. Ein Sprecher der Landes-CDU äußerte sich fassungslos. Man verurteile diese ekelhaften Aussagen auf das Schärfste. Auch Örtliche Christdemokraten erklärten, man sei geschockt. Einem Influencer zufolge, der via Instagram auf das Video aufmerksam gemacht hatte, handelt es sich um einen Politikwissenschaftsstudenten. Nach Informationen des WDR ist der Beschuldigte bereits früher auffällig geworden. Er selbst habe sich bisher nicht zu den Vorwürfen geäußert.
Diese Nachricht wurde am 19.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.