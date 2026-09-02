Tyler Robinson sitzt vor einer weißen gemauerten Wand. Sein Blick geht in die Leere. (Getty Images via AFP)

Das hat ein Richter im Bundesstaat Utah entschieden. Dem Angeklagten Tyler Robinson droht im Falle einer Verurteilung die Todesstrafe. Die Staatsanwaltschaft hatte von "überwältigenden" Beweisen dafür gesprochen, dass der Beschuldigte im vergangenen September Kirk getötet habe. Der populäre konservative Aktivist hatte zum Zeitpunkt der Tat vor Tausenden Menschen in Orem im US-Bundesstaat Utah gesprochen. Die Anwälte des mutmaßlichen Schützen hatten vergeblich versucht, das Gerichtsverfahren zu verhindern.

Diese Nachricht wurde am 02.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.