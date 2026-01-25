Stimmabgabe in Myanmar (Archivbild) (Thein Zaw / AP / dpa )

Wie die Nachrichtenagentur Reuters schwreibt, wird in rund 60 Bezirken gewählt, nachdem in den ersten beiden Runden bereits in gut 200 Wahlkreisen abgestimmt wurde. Es ist der ⁠erste Urnengang seit dem Militärputsch im Februar 2021. Da die wichtigste Oppositionspartei aufgelöst wurde und dem Militär per Verfassung ohnehin ein Viertel der Sitze zusteht, gilt ein Sieg der den Generälen nahestehenden Partei USDP als sicher. Das neue Parlament soll voraussichtlich im März zusammentreten.

Diese Nachricht wurde am 25.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.