Auch auf ein Umspannwerk nahe Bergheim bei Köln gab es einen Anschlag. (IMAGO I Panama Pictures)

Das Amtsgericht Aachen setzte den Haftbefehl gegen den 48-Jährigen in Vollzug. Er soll für die Anschläge auf Umspannwerke in mehreren Bundesländern verantwortlich sein. Auf seine Spur kam die Polizei durch Bekennerschreiben, die namentlich und mit Adresse gezeichnet waren. Als Motiv wird in dem Schreiben die Ablehnung fossiler Stromerzeugung genannt.

Gegen den Mann wird wegen Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion, Zerstörung wichtiger Arbeitsmittel und Störung öffentlicher Betriebe ermittelt.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen gehen die Behörden davon aus, dass er ein Einzeltäter war.

Diese Nachricht wurde am 09.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.