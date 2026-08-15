Australien

Von der australischen Polizei sichergestellte Illegale Waffen (Archivbild). (dpa/picture-alliance/Michael Ramsey)

Wie der australische Ministerpräsident Albanese bekanntgab, können im Bundesstaat New South Wales Waffenbesitzer ihre nach neuen Gesetzen verbotenen Pistolen und Gewehre vom November an gegen Geld bei den Behörden abgeben. Weitere australische Bundesstaaten sollen folgen.

Bei dem Anschlag im Dezember an dem berühmten Strand in Sydney hatten ein Vater und sein Sohn während einer Feier zum jüdischen Chanukkafest um sich geschossen. 15 Menschen wurden getötet und dutzende weitere verletzt. New South Wales hatte nach dem Anschlag seine Waffengesetze verschärft. Dort darf niemand mehr als vier Schusswaffen besitzen, nur für Landwirte gibt es Ausnahmen.

Diese Nachricht wurde am 15.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.