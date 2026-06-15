Künstliche Intelligenz

Auf dem Gipfel sollten unter anderem Vertreter von Bundesregierung, EU-Kommission, Wirtschaft und Sicherheitsbehörden zusammenkommen, um im Hinblick auf Souveränität verbindliche Entscheidungen zu treffen. Der KI-Bundesverband fordert unter anderem eine Verdreifachung der öffentlichen Mittel für die europäische Entwicklung von KI-Modellen. Außerdem sollten alle staatlichen Stellen und Betreiber kritischer Infrastruktur ihre Abhängigkeiten von Drittstaaten systematisch erfassen und mit verbindlichem Zeitplan reduzieren. Für KI-Systeme in sensiblen staatlichen Bereichen müsse gelten, dass Speicherung, Verarbeitung und Kontrolle von Daten vollständig in Europa bleiben müsse. Die EU-Kommission teilte mit, die aktuelle Entwicklung sei ein weiteres Beispiel, warum Europa seine technologische Souveränität stärken müsse.
Die US-Regierung hatte den KI-Entwickler Anthropic angewiesen, seine neueste Software für Ausländer zu blockieren. Begründet wurde das mit Sicherheitsbedenken. Da die Umsetzung schwierig sei, kappte Anthropic den Zugang zunächst für alle Nutzer weltweit.
Diese Nachricht wurde am 15.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.