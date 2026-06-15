Künstliche Intelligenz
Nach Anthropic-Entscheidung der US-Regierung: KI-Bundesverband fordert Souveränitätsgipfel

Nach der umstrittenen Entscheidung der US-Regierung zu KI-Modellen der Firma Anthropic fordert der Bundesverband von Unternehmen im Bereich der Künstlichen Intelligenz in Deutschland ein Gipfeltreffen. In einer Mitteilung heißt es, Künstliche Intelligenz sei strategische Infrastruktur. Wer sie nicht selbst kontrolliere, werde von anderen kontrolliert.

    Das Anthropic-Logo vor Börsencharts
    Anthropic sperrt nach einer Anordnung der US-Regierung den Zugang zu den KI-Modellen "Fable 5" und "Mythos 5" (Archivbild). (picture alliance / NurPhoto / Samuel Boivin)
    Auf dem Gipfel sollten unter anderem Vertreter von Bundesregierung, EU-Kommission, Wirtschaft und Sicherheitsbehörden zusammenkommen, um im Hinblick auf Souveränität verbindliche Entscheidungen zu treffen. Der KI-Bundesverband fordert unter anderem eine Verdreifachung der öffentlichen Mittel für die europäische Entwicklung von KI-Modellen. Außerdem sollten alle staatlichen Stellen und Betreiber kritischer Infrastruktur ihre Abhängigkeiten von Drittstaaten systematisch erfassen und mit verbindlichem Zeitplan reduzieren. Für KI-Systeme in sensiblen staatlichen Bereichen müsse gelten, dass Speicherung, Verarbeitung und Kontrolle von Daten vollständig in Europa bleiben müsse. Die EU-Kommission teilte mit, die aktuelle Entwicklung sei ein weiteres Beispiel, warum Europa seine technologische Souveränität stärken müsse.
    Die US-Regierung hatte den KI-Entwickler Anthropic angewiesen, seine neueste Software für Ausländer zu blockieren. Begründet wurde das mit Sicherheitsbedenken. Da die Umsetzung schwierig sei, kappte Anthropic den Zugang zunächst für alle Nutzer weltweit.
    Diese Nachricht wurde am 15.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.