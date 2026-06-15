Künstliche Intelligenz

Anthropic sperrt nach einer Anordnung der US-Regierung den Zugang zu den KI-Modellen "Fable 5" und "Mythos 5" (Archivbild). (picture alliance / NurPhoto / Samuel Boivin)

Auf dem Gipfel sollten unter anderem Vertreter von Bundesregierung, EU-Kommission, Wirtschaft und Sicherheitsbehörden zusammenkommen, um im Hinblick auf Souveränität verbindliche Entscheidungen zu treffen. Der KI-Bundesverband fordert unter anderem eine Verdreifachung der öffentlichen Mittel für die europäische Entwicklung von KI-Modellen. Außerdem sollten alle staatlichen Stellen und Betreiber kritischer Infrastruktur ihre Abhängigkeiten von Drittstaaten systematisch erfassen und mit verbindlichem Zeitplan reduzieren. Für KI-Systeme in sensiblen staatlichen Bereichen müsse gelten, dass Speicherung, Verarbeitung und Kontrolle von Daten vollständig in Europa bleiben müsse. Die EU-Kommission teilte mit, die aktuelle Entwicklung sei ein weiteres Beispiel, warum Europa seine technologische Souveränität stärken müsse.

Die US-Regierung hatte den KI-Entwickler Anthropic angewiesen, seine neueste Software für Ausländer zu blockieren . Begründet wurde das mit Sicherheitsbedenken. Da die Umsetzung schwierig sei, kappte Anthropic den Zugang zunächst für alle Nutzer weltweit.

Diese Nachricht wurde am 15.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.