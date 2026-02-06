Das aktuelle Beispiel mit Gil Ofarim zeige, dass sich Medien und Fernsehsender zu wenig mit dem Thema Antisemitismus auseinandersetzten, sagte Stern dem Evangelischen Pressedienst. Hintergrund sind Antisemitismus-Vorwürfe gegen RTL und Moderator Stefan Raab.
In einem Einspieler in der "Stefan-Raab-Show" am 27. Januar, dem Holocaust-Gedenktag, soll dem jüdischen Sänger Gil Ofarim unterstellt worden sein, ein "Betrüger-Gen" zu haben. RTL wies den Vorwurf des Antisemitismus zurück, kündigte aber an, Inhalte in Zukunft noch sensibler zu prüfen.
Diese Nachricht wurde am 06.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.