Fußball-WM

Die Nationalmannschaft kehrt nach dem Sechzehntelfinale Deutschland - Paraguay in ihr Quartier zurück. Danach reisen die Spieler jeweils zurück in ihre Heimatorte. (Christian Charisius / dpa / Christian Charisius)

Die Spieler reisen individuell zurück, einen gemeinsamen Flug gibt es nicht. Eine Stellungnahme etwa zur Zukunft von Bundestrainer Nagelsmann liegt nicht vor. Durch die Niederlage gegen Paraguay im Sechzehntelfinale wird vor allem über seinen Posten diskutiert.

Torhüter Manuel Neuer bestätigte gegenüber der "Sportschau" seinen erneuten Rücktritt. Er hatte bereits nach der Europameisterschaft 2024 erklärt, nicht mehr für die DFB-Auswahl spielen zu wollen. Zur WM war er aber wieder nominiert worden. Neuer absolvierte 128 Länderspiele, wurde 2014 Weltmeister und war mehrere Jahre lang Kapitän der Nationalmannschaft.

Im Elfmeterschießen ausgeschieden

In der Nacht war die deutsche Nationalmannschaft im Sechzehntelfinale ausgeschieden. Die DFB-Elf verlor gegen Paraguay im Elfmeterschießen mit 3:4 - nach Verlängerung hatte es 1:1 gestanden. Auch die Niederlande schieden aus.

Im Spiel in Foxborough südwestlich von Boston fand Deutschland in der regulären Spielzeit und auch in der Verlängerung kein rechtes Mittel gegen die extrem defensiv eingestellten Paraguayer.

Kopfballtreffer von Tah abgepfiffen

Dennoch versuchte es das deutsche Team in der Verlängerung weiter, und in der 102. Minute fiel ein Tor - doch der Kopfballtreffer von Jonathan Tah wurde nach Ansicht der Bilder aberkannt - wegen Foulspiels von Waldemar Anton am paraguayanischen Torwart Gill.

Die Partie ging dann ins Elfmeterschießen - und dort vergaben schließlich Kai Havertz, Nick Woltemade und Jonathan Tah. Es war die erste Niederlage in einem Elfmeterschießen in der deutschen WM-Geschichte. Paraguay trifft nun am kommenden Samstag auf den Sieger der Partie zwischen Frankreich und Schweden

Nagelsmann: "Stehe weiter zur Verfügung"

Die DFB-Elf hatte bei der ersten WM mit 48 Teams erstmals seit dem Titelgewinn 2014 in Brasilien wieder die Gruppenphase überstanden. Gefragt nach seiner Zukunft sagte Bundestrainer Julian Nagelsmann bei MagentaTV: "Nee, habe ich ja nicht in der eigenen Hand. Ich stehe bereit, wenn man das möchte. Und wenn man das nicht möchte, muss man mir das sagen." Die Enttäuschung sei "extrem groß", er stehe aber weiter zur Verfügung, erklärte Nagelsmann auch im ZDF. Was die Kommentatoren der Presse zur Zukunft des Bundestrainers schreiben, können Sie hier lesen.

Auch Niederlande verpassen Achtelfinale

Nach Deutschland schied mit den Niederlanden die nächste europäische Top-Nation bei der Fußball-WM aus. Das Oranje-Team musste sich im Sechzehntelfinale Marokko mit 2:3 (1:1, 1:1, 0:0) im Elfmeterschießen geschlagen geben. Im mexikanischen Monterrey schoss Cody Gakpo (72.) Oranje zunächst in Führung. Issa Diop (90.+1) glich für Marokko aus. Ismael Saibari verwandelte den entscheidenden Elfmeter für die Nordafrikaner.

Marokko, das vor vier Jahren beim Turnier in Katar als erstes afrikanisches Team ein WM-Halbfinale erreicht hatte, trifft nun am Samstag in Houston im Kampf um den Viertelfinaleinzug auf Kanada.

Diese Nachricht wurde am 30.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.