Baden-Württemberg
Nach Brand in Umspannwerk - Privathaushalte in Reutlingen haben wieder Strom

Nach dem Brand in einem Umspannwerk in Reutlingen werden fast alle Haushalte wieder mit Strom versorgt.

    Auf einem Parkplatz steht ein Feuerwehrauto mit Blaulicht.
    In Reutlingen waren zahlreiche Haushalte ohne Strom. (picture alliance / Eibner-Pressefoto / Eibner-Pressefoto / Dimitri Drofit)
    Wie der Versorger mitteilte, ist bei einigen wenigen Gewerbebetrieben die Stromversorgung weiterhin unterbrochen. Bei der Suche nach möglichen Tätern und einem Motiv für einen Brandanschlag gibt es nach Angaben des Landeskriminalamtes noch keine Ergebnisse. Man habe keine Hinweise auf einen politischen Hintergrund, sagte ein LKA-Sprecher in Stuttgart. Der am Umspannwerk gesicherte, mögliche Brandbeschleuniger und weitere Asservate würden nun analysiert. Zeitweise waren Zehntausende Menschen ohne Strom, auch ein Krankenhaus war betroffen.
    Diese Nachricht wurde am 09.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.