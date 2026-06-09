Baden-Württemberg

In Reutlingen waren zahlreiche Haushalte ohne Strom. (picture alliance / Eibner-Pressefoto / Eibner-Pressefoto / Dimitri Drofit)

Wie der Versorger mitteilte, ist bei einigen wenigen Gewerbebetrieben die Stromversorgung weiterhin unterbrochen. Bei der Suche nach möglichen Tätern und einem Motiv für einen Brandanschlag gibt es nach Angaben des Landeskriminalamtes noch keine Ergebnisse. Man habe keine Hinweise auf einen politischen Hintergrund, sagte ein LKA-Sprecher in Stuttgart. Der am Umspannwerk gesicherte, mögliche Brandbeschleuniger und weitere Asservate würden nun analysiert. Zeitweise waren Zehntausende Menschen ohne Strom, auch ein Krankenhaus war betroffen.

Diese Nachricht wurde am 09.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.