Die Bar "Le Constellation" in Crans-Montana nach dem Feuer. Der Brandschutz wurde von den Behörden lange nicht kontrolliert. (IMAGO / MAXPPP / IMAGO / LP / Olivier Arandel)

Wie ein Gericht mitteilte, wurde die dafür notwendige Kaution hinterlegt. Die Haft war zunächst wegen Fluchtgefahr angeordnet worden. Gegen den Betreiber der Bar und seine Frau wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung und anderer Straftaten ermittelt.

Bei dem Feuer in der Bar in der Silvesternacht waren 40 Menschen ums Leben gekommen und mehr als 100 verletzt worden, viele davon schwer. Wie die Staatsanwaltschaft des Kantons Wallis erklärte, könnte der Kreis der Beschuldigten noch wachsen. Die Gemeinde Crans-Montana hatte kürzlich eingeräumt, dass vorgeschriebene Brandschutzkontrollen in den vergangenen Jahren nicht durchgeführt worden waren.

Diese Nachricht wurde am 23.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.