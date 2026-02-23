Gesundheit

Daniel Günther, CDU, Ministerpräsident von Schleswig-Holstein (imago / Florian Gaertner)

Mehrere Bundesländer hätten Sympathien dafür, daher werde man den Weg über den Bundesrat nutzen, kündigte der CDU-Politiker gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland an. Günther kritisierte die Debatte auf dem Treffen seiner Partei am Wochenende in Stuttgart. Dort geäußerte Argumente hätten nichts mit Jugendschutz zu tun gehabt. Man werde weiter Überzeugungsarbeit leisten, um auch das Argument einer drohenden Belastung der Wirtschaft auszuräumen.

Trotz Forderungen zahlreicher Mediziner und Verbraucherschützer hatte der CDU-Bundesparteitag einen Antrag zur Einführung einer Zuckersteuer abgelehnt. Kritik daran kam unter anderem vom Ärzteverband Marburger Bund, der akuten Handlungsbedarf zum gesundheitlichen Schutz von Kindern und Jugendlichen sieht.

