Häusliche Gewalt

Es müsse endlich ein System aufgebaut werden, dass alle Protagonistinnen und Protagonisten auffange, sagte er im Deutschlandfunk. Hertel forderte einen bessere Umsetzung des Opferschutzes, der Frauenhauskoordinierung und mehr Prävention. Schon in Kindergärten und Schulen müsse es entsprechende Angebote geben. Außerdem brauche es mehr Vernetzung und Sensibilisierung verschiedener Schnittstellen, etwa an Gerichten, Jugendämtern und bei der Polizei.
Gestern hatten das Familien- und Innenministerium sowie das Bundeskriminalamt eine Dunkelfeldstudie zu Gewalt innerhalb und außerhalb von Partnerschaften vorgestellt. Demnach werden 19 von 20 Taten nicht angezeigt. Für die Studie wurden bundesweit mehrere Tausend Menschen befragt.
