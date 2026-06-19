Der britische Labour-Politiker Andy Burnham (AP / dpa / Ian Hodgson)

Er nannte die Bereiche Wirtschaft, Einwanderung sowie Bildung und sprach von einer letzten Chance für den Wandel. So solle etwa der Norden von England reindustrialisiert werden.

Burnham hatte die Abstimmung in einem Wahlkreis nahe Manchester um einen Sitz im Unterhaus gewonnen. Er kann somit gegen Premierminister Starmer um den Parteivorsitz kandidieren. Im Fall eines Erfolgs würde er Starmer automatisch ablösen. Dieser steht vor allem seit der Niederlage seiner Partei bei den Kommunalwahlen im Mai unter Druck. Mehrere Minister traten bereits zurück.

Diese Nachricht wurde am 19.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.