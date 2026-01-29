Plagiatsvorwürfe
Nach Entziehung des Doktortitels: TU Chemnitz weist Vorwürfe des thüringischen Ministerpräsidenten Voigt zurück

Die Technische Universität Chemnitz hat die Entscheidung verteidigt, dem thüringischen Ministerpräsidenten Voigt den Doktortitel zu entziehen.

    Erfurt: Mario Voigt (CDU), Ministerpräsident von Thüringen, während der Regierungsmedienkonferenz nach der Kabinettsitzung
    Thüringens Ministerpräsident Voigt soll seinen Doktortitel verlieren. (Archivbild) (Martin Schutt / dpa / Martin Schutt)
    Die einstimmige Entscheidung des Fakultätsrats sei rechtlich fundiert und in einem ordnungsgemäßen Verfahren getroffen worden, teilte ein Hochschulsprecher dem Evangelischen Pressedienst mit. Man habe alle Unterlagen ausgewertet und die akademische Sorgfaltspflicht ernst genommen.
    Der CDU-Politiker hatte rechtliche Schritte angekündigt und der TU Chemnitz unter anderem Verfahrensfehler und Verstöße gegen rechtsstaatliche Grundsätze vorgeworfen. Auslöser der Untersuchungen war die Anzeige eines selbsternannten "Plagiatsjägers" aus Österreich.
    Diese Nachricht wurde am 29.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.