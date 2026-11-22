Hans-Thomas Tillschneider (AfD). (Archivbild) (picture alliance / dpa / Hendrik Schmidt)

Auf ihrem privaten Profil bei X erklärte die CDU-Politikerin, der AfD-Vizepräsident eines deutschen Landtags knüpfe 2026 unverhohlen an nationalsozialistisches Gedankengut an. "Wir sollten nun weitere Schritte in Richtung eines Verbotsverfahrens gehen", führte Prien aus.

Zur Begründung verwies sie auf einen Gastbeitrag des Stuttgarter Literaturwissenschaftlers Torsten Hoffmann in der FAZ. Demnach geben Teile der AfD ihre bisherige Strategie der Relativierung des Nationalsozialismus zunehmend auf. Stattdessen stellen sie offenere Bezüge zu Denkern, Konzepten und kulturpolitischen Vorstellungen aus der Zeit der NS-Machtübernahme her. Als Beispiel nennt Hoffmann den AfD-Politiker Tillschneider. Der beziehe sich in seinem Buch zur Kultur- und Universitätspolitik mehrfach auf die Rektoratsrede des Philosophen Martin Heidegger von 1933 und verlange weitreichende Eingriffe in Wissenschaft, Kulturförderung und Bildung. Heidegger unterstützte damals kurz nach der NS-Machtübernahme die Gleichschaltung der Hochschulen und das neue Regime.

Diese Nachricht wurde am 22.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.