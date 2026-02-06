Die Feuerwehr im Einsatz auf dem Gelände der GSI Helmholtzzentrums für Schwerionenforschung in Darmstadt (Boris Roessler / dpa-POOL / dpa)

Ein Großaufgebot der Feuerwehr hatte den Brand gestern Abend weitgehend löschen können. Betroffen war ein Gebäude auf dem Gelände des GSI Helmholtzzentrums für Schwerionenforschung. Dort entsteht eine Anlage mit Teilchenbeschleuniger für ein internationales Forschungsprojekt, in das mehrere Milliarden Euro investiert werden.

Welche Auswirkungen das Feuer auf das Großprojekt habe, müsse abgewartet werden, sagte der hessische Wissenschaftsminister Gremmels. Ende 2027 sollte mit ersten Experimenten begonnen werden. Ein Jahr später sollte der über einen Kilometer lange Teilchenbeschleuniger in Betrieb genommen werden. Die Forscher erhoffen sich Erkenntnisse über die Entstehung des Universums.

