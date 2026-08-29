Brandenburg
Nach Gewalttat an Schule in Gosen-Neu Zittau: Mutmaßlicher Täter kommt in U-Haft

Einen Tag nach nach der Gewalttat mit zwei Toten an einer Schule im brandenburgischen Gosen-Neu Zittau kommt der Tatverdächtige in Untersuchungshaft.

    Blumen und Kerzen zum Gedenken an die Opfer stehen am Eingang der Schule in Gosen-Neu Zittau.
    Blumen und Kerzen am Eingang der Schule in Gosen-Neu-Zittau zum Gedenken an die Opfer der Gewalttat. (picture alliance / dpa / Michael Ukas)
    Das hat ein Haftrichter angeordnet. Dem 19-Jährigen wird zweifacher Mord vorgeworfen. Er soll eine 18-jährige Schülerin und einen 30-jährigen Erzieher getötet haben. Bei der getöteten Schülerin soll es sich um die ehemalige Freundin des Täters handeln. Das 30-jährige Opfer wollte nach bisherigen Erkenntnissen den Angreifer stoppen, der laut Medienberichten mit einem Messer bewaffnet war.
    Die Tat hat für große Anteilnahme und Trauer gesorgt; zahlreiche Menschen legten Blumen an der Schule nieder und zündeten Kerzen an.
    Diese Nachricht wurde am 29.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.