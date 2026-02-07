Olympische Winterspiele

Alberto Tomba und Deborah Compagnoni entzünden am Arco della Pace in Mailand eines der beiden olympischen Feuer. (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Alessandro Bremec)

Die italienischen Skilegenden Compagnoni und Tomba sowie Abfahrtsolympiasiegerin Goggia haben die zwei olympischen Feuer entzündet. Am Ende der Eröffnungsfeier übernahmen die jeweils dreifachen Olympiasieger Compagnoni und Tomba die ehrenvolle Aufgabe in Mailand. In Cortina entfachte Goggia das Feuer. Dass es zwei Feuer gibt - eines am Arco della Pace (Friedensbogen) in der Innenstadt von Mailand und eines auf der Piazza Dibona in Cortina -, ist ein Novum.

Die Eröffnungsfeier fand erstmals an vier Orten gleichzeitig statt. Neben der zentralen Feier im Giuseppe-Meazza-Stadion in Mailand wurden Teile der Show in Cortina, Predazzo und Livigno aufgeführt. Die deutsche Delegation wurde von Skispringerin Katharina Schmid und Eishockeyspieler Leon Draisaitl angeführt.

Die Wettbewerbe werden in sieben verschiedenen Orten im Norden Italiens ausgetragen. Ingesamt nehmen rund 2.900 Athlethinnen und Athleten aus 92 Nationen teil. Heute stehen die ersten fünf Medaillenentscheidungen auf dem Programm. Auch für die deutschen Skispringerinnen um Fahnenträgerin Katharina Schmid geht es um Edelmetall.

Diese Nachricht wurde am 07.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.