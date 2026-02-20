Nach KI-Bildern in "heute journal": ZDF beruft New-York-Korrespondentin ab

Das "heute journal" des ZDF (picture alliance / dpa / Andreas Arnold)

Der Sender teilte in Mainz mit, die New York-Korrespondentin Nicola Albrecht werde mit sofortiger Wirkung abberufen. ZDF-Chefredakteurin Schausten bezeichnete den Schaden, der durch die Missachtung journalistischer Regeln entstanden sei, als groß. Es gehe im Kern um die Glaubwürdigkeit der Berichterstattung.

Der Beitrag für das "heute journal" behandelte Abschieberazzien der US-Einwanderungsbehörde ICE. Dabei wurde an einer Stelle KI-generiertes Bildmaterial aus dem Internet verwendet, weiteres Material war real, stammte aber aus dem Jahr 2022. Das ZDF arbeitet nach eigenen Angaben jetzt an einem Maßnahmenkatalog, um die Einhaltung der journalistischen Standards "mit aller Konsequenz" sicherzustellen.

