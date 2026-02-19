Gesundheit

Die Pollen des Haselnussbaums werden ab kommender Woche auch im Norden und Osten Deutschlands fliegen. (picture alliance/dpa | Patrick Pleul)

Wie die Stiftung Deutscher Polleninformationsdienst mitteilte, setzt mit dem Ende der Frostperiode zum kommenden Wochenende die Haselblüte auch im bisher eisigen Norden und Osten ein. Laut Prognose des Deutschen Wetterdiensts soll es dort ab Dienstag zunehmend sonniger und trockener werden. Der Polleninformationsdienst rechnet damit, dass dann in Deutschland "vor allem in der Landesmitte und weiter nördlich, sowie im Süden und Südosten" sehr viel Pollenflug zu beobachten sein wird.

Die Erlenblüte wird es den Prognosen zufolge bis Mitte kommender Woche noch nicht in alle Landesteile schaffen. Bevorzugt im Süden, Südwesten und Westen nehme sie jedoch weiter Fahrt auf. Wegen der langen und mit viel Schnee verbundenen Frostphase blieb der Norden und Nordosten bislang weitgehend von Pollen verschont, was vor allem Heuschnupfenpatienten zugute kam. Im deutlich milderen Westen, Süden und Südwesten fliegen Hasel- und Erlenpollen hingegen schon seit einiger Zeit.

