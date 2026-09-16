Türkische Bereitschaftspolizisten gehen durch die Menge einer Demonstration von LGBTQ-Aktivisten (Izmir, Türkei, 14.09.2026) (MURAT KOCABAS / AFP)

Es bestehe der Verdacht eines Verstoßes gegen das Vereinsgesetz und der Beihilfe zur Veröffentlichung obszöner Inhalte. Tekerek und die anderen Inhaftierten waren am vergangenen Wochenende festgenommen worden, während der Razzien gegen zahlreiche LGBTQ-Vereine, Veranstaltungsorte und Aktivisten.

Tekerek arbeitet als freie Journalistin unter anderem für die türkische Ausgabe der Deutschen Welle. Bekannt ist sie für ihre Berichterstattung über LGBTQ-Personen in Georgien.

Diese Nachricht wurde am 16.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.