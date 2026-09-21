Enteignungsdebatte

Eralp zeigte bei dem Thema am Wahlabend keine Kompromissbereitschaft. Sie sagte, die Mietenkrise sei die größte soziale Frage der Stadt. Zur Lösung gehöre die Umsetzung des Volksentscheids „Deutsche Wohnen & Co enteignen“.
Das Thema der "Vergesellschaftung" großer Wohnungskonzerne gilt insbesondere für eine Zusammenarbeit mit der SPD als mögliches Hindernis, während die Grünen dafür offen sind. Konkret geht es um eine Enteignung gegen Entschädigung. Wie genau dies umgesetzt werden könnte, ist noch offen. Kritiker hatten vor negativen Folgen für den Wirtschaftsstandort gewarnt und auch angemerkt, dass dadurch keine neuen Wohnungen entstehen würden. Die schwarz-rote Koalition im Bund hatte angekündigt, sie wolle die Enteignung von Wohnungskonzernen verbieten.
Diese Nachricht wurde am 21.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.