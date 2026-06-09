Nach einem Messerangriff in Belfast ist es in der nordirischen Stadt zu Ausschreitungen gekommen. (Peter Morrison / AP / dpa / Peter Morrison)

Mehrere Fahrzeuge, darunter ein Bus, wurden in Brand gesetzt. Hunderte Menschen hatten sich Berichten zufolge zuvor in der Stadt versammelt, um gegen Einwanderung zu demonstrieren. Der BBC zufolge kam es auch in anderen Städten Nordirlands zu Protesten.

Die Messerattacke ereignete sich gestern Abend. Nach Angaben der Polizei stammt der Angreifer aus dem Sudan. Er wurde festgenommen und wegen versuchten Mordes und Waffenbesitzes angeklagt. Das Opfer wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der britische Premierminister Starmer verurteilte die Tat aufs Schärfste, ebenso nordirische Politiker.

Zu den Protesten in Nordirland hat der britische Rechtsextremist Tommy Robinson aufgerufen. Er war zuletzt auch an den Demonstrationen in London wegen eines fehlerhaften Polizeieinsatzes nach einer tödlichen Messerattacke auf einen Studenten beteiligt.

Diese Nachricht wurde am 09.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.