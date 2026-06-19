Das bestätigten Parteienvertreter dem WDR. In welcher Sitzung abgestimmt werden solle, sei noch unklar. Die letzte Sitzung vor der Sommerpause ist der 9. Juli. Da die AfD 20 der 66 gewählten Ratsmitglieder stellt, müssten fast alle anderen für die Abberufung stimmen.
Hintergrund ist ein Video, dass Emmerich und die AfD-Landtagsabgeordnete Seli-Zacharias zeigen. Sie drücken Anwohnern, denen sie einen Migrationshintergrund unterstellen, Besen und Kehrblech in die Hand und lassen sie die Straße fegen. Zudem fordert Seli-Zacharias, diese Menschen müssten die Stadt verlassen. Das Video ist inzwischen nicht mehr abrufbar. Laut WDR erstattete das Landesnetzwerk der Sinti und Roma Anzeige. Die Generalstaatsanwaltschaft Köln prüfe strafrechtliche Konsequenzen.
Diese Nachricht wurde am 19.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.