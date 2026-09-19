Insgesamt sind mehr als 110 Millionen Menschen zur Stimmabgabe für eine der zehn kremlnahen Parteien aufgerufen. Auch in den von Russland annektierten Regionen Luhansk, Donezk, Saporischschja und Cherson wird gewählt. Ein Sieg der Regierungspartei "Geeintes Russland" gilt als sicher. Offiziellen russischen Angaben zufolge gaben gestern bereits knapp 30 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab.
Die Bundesregierung bezeichnete die Parlamentswahl in Russland als Inszenierung. Die EU-Kommission kritisierte die systematische Unterdrückung der Opposition und verurteilte die Durchführung der Wahl auf besetztem ukrainischen Territorium als völkerrechtswidrig.
Diese Nachricht wurde am 19.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.