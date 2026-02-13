Luftverkehr

Nach dem Sicherheitsvorfall am Flughafen Köln/Bonn ist der Flugbetrieb wieder offen. (Henning Kaiser / dpa / Henning Kaiser)

Allerdings komme es zu Verspätungen, teilte der Betreiber mit. Die Sicherheitsbereiche der Terminals 1 und 2 waren rund zwei Stunden für eine Überprüfung durch die Polizei geschlossen. Die genauen Gründe wurden nicht genannt. Dem Vernehmen nach war eine Tasche, die beim Durchleuchten als verdächtig eingestuft wurde und deshalb extra kontrolliert werden sollte, statt dessen an den Besitzer ausgehändigt worden. Inwieweit dies mit einer am Vortag neu eingeführten Sicherheitstechnik zusammenhängt, soll nun untersucht werden.

Diese Nachricht wurde am 13.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.