Luftverkehr

Im Flughafen Köln/Bonn wurde der Sicherheitsbereich geräumt. (Archivbild) (dpa / picture alliance / Oliver Berg)

Es handele sich um eine vorsorgliche Maßnahme, und es bestehe keine Gefahr, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Die Luftsicherheits-Kontrollstelle sei geschlossen und der Sicherheitsbereich geräumt worden. Wie lange die Maßnahme dauere, könne man noch nicht sagen. Ankommende Maschinen seien nicht betroffen. Die Passagiere könnten das Flughafengebäude ohne weiteres verlassen. Weitere Einzelheiten nannte der Sprecher nicht.

Nach Informationen des WDR soll neu eingebaute Technik im Bereich der Passagierkontrolle nicht ordnungsgemäß funktioniert haben. Dadurch könnten Gegenstände in den Sicherheitsbereich gelangt sein, die nicht von den neuen Scannern wie vorgeschrieben überprüft worden seien.

Diese Nachricht wurde am 13.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.