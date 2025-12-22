"Nicht im Koalitionsvertrag"

Dies sei im Koalitionsvertrag von Union und SPD nicht vorgesehen, erklärte eine Sprecherin des Ministeriums in Berlin. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Günther hatte am Wochenende dafür plädiert, eine Steuer für besonders zuckerhaltige Lebensmittel einzuführen. Der CDU-Politiker kündigte eine entsprechende Initiative im Bundesrat an. Günther sagte der Zeitung "Die Welt", zu starker Zuckerkonsum verursache erhebliche gesundheitliche Probleme und damit enorme gesellschaftliche Kosten.
Ärztevertreter und Verbraucherorganisationen fordern seit langem eine Zuckersteuer und Werbeverbote. Länder wie Großbritannien oder Mexiko zeigten, dass solche Maßnahmen wirkten.
Diese Nachricht wurde am 22.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.