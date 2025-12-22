"Nicht im Koalitionsvertrag"
Nach Vorstoß von Ministerpräsident Günther: Bundesfinanzministerium sieht keine Grundlage für Zuckersteuer

Das Bundesfinanzministerium sieht derzeit keine Grundlage für die Einführung einer Zuckersteuer in Deutschland.

    Daniel Günther (CDU), Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, gestikuliert bei einem Interview in seinem Büro in der Staatskanzlei in Kiel.
    Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU). (David Hammersen / dpa / David Hammersen)
    Dies sei im Koalitionsvertrag von Union und SPD nicht vorgesehen, erklärte eine Sprecherin des Ministeriums in Berlin. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Günther hatte am Wochenende dafür plädiert, eine Steuer für besonders zuckerhaltige Lebensmittel einzuführen. Der CDU-Politiker kündigte eine entsprechende Initiative im Bundesrat an. Günther sagte der Zeitung "Die Welt", zu starker Zuckerkonsum verursache erhebliche gesundheitliche Probleme und damit enorme gesellschaftliche Kosten.
    Ärztevertreter und Verbraucherorganisationen fordern seit langem eine Zuckersteuer und Werbeverbote. Länder wie Großbritannien oder Mexiko zeigten, dass solche Maßnahmen wirkten.
    Diese Nachricht wurde am 22.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.