Mitgliederbefragung
Nach Wahldebakel: Doppelspitze soll SPD in Baden-Württemberg führen

Nach dem historisch schlechten Ergebnis der SPD bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg stellt sich die Partei an ihrer Spitze neu auf.

    Das junge Duo aus Robin Mesarosch (l) und Isabel Cademartori (r) stehen nach einer Pressekonferenz vor dem Landtag zusammen für ein Foto.
    Das Duo aus Robin Mesarosch (l) und Isabel Cademartori hat sich bei der Mitgliederbefragung zum Landesvorsitz der SPD in Baden-Württemberg durchgesetzt. (picture alliance/dpa/Bernd Weißbrod)
    Bei einer Mitgliederbefragung stimmten 56,5 Prozent für eine Doppelspitze aus den Bundestagsabgeordneten Isabel Cademartori und Robin Mesarosch. Dies gab die Landespartei in Stuttgart bekannt. Nötig ist noch die Zustimmung durch einen Parteitag, der am Freitag und Samstag in der Landeshauptstadt stattfindet.
    Die SPD hatte Anfang März bei der Landtagswahl nur 5,5 Prozent der Stimmen erhalten. Der Landesvorsitzende Stoch hatte daraufhin den Weg für einen personellen Neuanfang frei gemacht.
    Diese Nachricht wurde am 16.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.