Bei einer Mitgliederbefragung stimmten 56,5 Prozent für eine Doppelspitze aus den Bundestagsabgeordneten Isabel Cademartori und Robin Mesarosch. Dies gab die Landespartei in Stuttgart bekannt. Nötig ist noch die Zustimmung durch einen Parteitag, der am Freitag und Samstag in der Landeshauptstadt stattfindet.
Die SPD hatte Anfang März bei der Landtagswahl nur 5,5 Prozent der Stimmen erhalten. Der Landesvorsitzende Stoch hatte daraufhin den Weg für einen personellen Neuanfang frei gemacht.
Diese Nachricht wurde am 16.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.