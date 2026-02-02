Äußerungen über CO2-Bepreisung

Der Präsident des ADAC, Gerhard Hillebrand, hat sein Amt niedergelegt. (Thomas Frey / dpa / Thomas Frey)

Hillebrand hatte sich im Dezember in der "Neuen Osnabrücker Zeitung" positiv über die Bepreisung von CO2 geäußert, die Benzin und Diesel teurer macht. Daraufhin verzeichnete der Verkehrsclub nach eigenen Angaben mehr als 60.000 Austritte. Das Interview habe zu erheblichen Irritationen bei den Mitgliedern geführt. Hillebrand übernehme mit seinem Rücktritt die Verantwortung für den entstandenen Reputationsschaden.

Der ADAC hat nach eigenen Angaben mehr als 22 Millionen Mitglieder. Er ist der größte Verkehrsclub Europas.

Diese Nachricht wurde am 02.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.