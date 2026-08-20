Wetter

Nachts im Norden trocken, im Süden Regen und Gewitter, 17 bis 10 Grad

Das Wetter: Nachts vom Süden her ostwärts ziehende Schauer und einzelne kräftige Gewitter, im Westen abklingend. Ansonsten oft trocken, lediglich im Nordwesten vereinzelt Schauer. Temperaturrückgang auf 17 bis 10 Grad. Am Tage zunächst meist trocken, später in der Nordhälfte Schauer und kurze Gewitter. Im Süden und Südosten teils kräftige Gewitter mit Unwetterpotenzial. Sonst wechselnd bewölkt und meist trocken. 20 bis 28 Grad.