Wetter
Nachts im Norden trocken, im Süden Regen und Gewitter, 17 bis 10 Grad

Das Wetter: Nachts vom Süden her ostwärts ziehende Schauer und einzelne kräftige Gewitter, im Westen abklingend. Ansonsten oft trocken, lediglich im Nordwesten vereinzelt Schauer. Temperaturrückgang auf 17 bis 10 Grad. Am Tage zunächst meist trocken, später in der Nordhälfte Schauer und kurze Gewitter. Im Süden und Südosten teils kräftige Gewitter mit Unwetterpotenzial. Sonst wechselnd bewölkt und meist trocken. 20 bis 28 Grad.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die weiteren Aussichten:
    Am morgigen Freitag im Süden und Südosten gebietsweise schauerartige und länger anhaltende Regenfälle. Sonst wechselnd bewölkt, von der Mitte bis in die Osthälfte auch längere Zeit Sonnenschein, im Nordwesten einzelne Schauer. 20 bis 27 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 20.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.