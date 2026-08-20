Die weiteren Aussichten:
Am morgigen Freitag im Süden und Südosten gebietsweise schauerartige und länger anhaltende Regenfälle. Sonst wechselnd bewölkt, von der Mitte bis in die Osthälfte auch längere Zeit Sonnenschein, im Nordwesten einzelne Schauer. 20 bis 27 Grad.
Am morgigen Freitag im Süden und Südosten gebietsweise schauerartige und länger anhaltende Regenfälle. Sonst wechselnd bewölkt, von der Mitte bis in die Osthälfte auch längere Zeit Sonnenschein, im Nordwesten einzelne Schauer. 20 bis 27 Grad.
Diese Nachricht wurde am 20.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.