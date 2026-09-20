Wetter

Nachts im SüdenRegen, sonst meist trocken, 12 bis 5 Grad

Das Wetter: Im Norden und der Mitte stark bewölkt und zeitweise Regen, einzelne Gewitter möglich. Im Süden später sonnig und trocken. Höchstwerte zwischen 17 Grad an der See und 27 Grad im Breisgau. In der Nacht im Süden Regen, im Küstengebiet und im Nordwesten wechselnd bewölkt und Schauer, sonst meist trocken. 12 bis 5 Grad. Morgen in der Nordosthälfte stark bewölkt mit Schauern. Im Südwesten heiter und trocken. Maximal 16 bis 23 Grad.