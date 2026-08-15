Wetter

Nachts in der Mitte teils Schauer und Gewitter, sonst meist trocken

Das Wetter: In der Nacht wolkig, in einem Streifen vom Südwesten über die Mitte bis nach Brandenburg lokale Schauer und Gewitter. Sonst meist gering bewölkt und weitgehend trocken. Tiefsttemperaturen 22 bis 16, im Norden bis 10 Grad. Morgen wechselnde Bewölkung, im Süden örtlich kräftige Schauer und Gewitter, lokal Unwetter. Im Norden und großen Teilen der Mitte meist trocken. Höchstwerte zwischen 20 Grad in der Nord- und 33 Grad in der Südhälfte.