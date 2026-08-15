Wetter

Nachts in der Mitte teils Schauer und Gewitter, sonst meist trocken

Das Wetter: In der Nacht wolkig, in einem Streifen vom Südwesten über die Mitte bis nach Brandenburg lokale Schauer und Gewitter. Sonst meist gering bewölkt und weitgehend trocken. 22 bis 16, im Norden bis 10 Grad. Morgen wechselnde Bewölkung, im Süden örtlich kräftige Schauer und Gewitter, lokal Unwetter. Im Norden und in großen Teilen der Mitte meist trocken. 20 bis 27 Grad in der Nord- und 28 bis 33 Grad in der Südhälfte.