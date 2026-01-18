Die weiteren Aussichten:
Am Dienstag nach Nebelauflösung viel Sonne, nur im Oberrheingraben teils zäher Nebel und Hochnebel. -1 bis +9 Grad. Am Mittwoch verbreitet sonnig, im Oberrheingraben meist Nebel oder Hochnebel, an den Küsten dichte Wolkenfelder. -2 bis +6 Grad.
Am Dienstag nach Nebelauflösung viel Sonne, nur im Oberrheingraben teils zäher Nebel und Hochnebel. -1 bis +9 Grad. Am Mittwoch verbreitet sonnig, im Oberrheingraben meist Nebel oder Hochnebel, an den Küsten dichte Wolkenfelder. -2 bis +6 Grad.
Diese Nachricht wurde am 18.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.