Wetter
Nachts klar, in der Südwesthälfte Nebel, +1 bis -6 Grad

Das Wetter: In der Nacht teils klar, in der Südwesthälfte gebietsweise Nebel und Hochnebel. Tiefstwerte +1 bis -6 Grad. Morgen im Westen und Südwesten neblig, in Hochlagen sowie in den übrigen Gebieten meist sonnig. Höchsttemperaturen 1 bis 8 Grad.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die weiteren Aussichten:
    Am Dienstag nach Nebelauflösung viel Sonne, nur im Oberrheingraben teils zäher Nebel und Hochnebel. -1 bis +9 Grad. Am Mittwoch verbreitet sonnig, im Oberrheingraben meist Nebel oder Hochnebel, an den Küsten dichte Wolkenfelder. -2 bis +6 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 18.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.