Wetter

Nachts teils Schauer und Gewitter, 18 bis 10 GradAm Montag verbreitet Schauer und Gewitter, im Westen eher wechselnd bewölkt

Das Wetter: Nachts im Süden und in der Mitte Schauer und Gewitter, lokal Unwetter. Im Westen und Nordwesten etwas Regen, sonst Auflockerungen und weitgehend trocken. Temperaturrückgang auf 19 bis 10 Grad. Am Tage im Süden und Südosten wolkig und kräftige Schauer und Gewitter. Sonst wechselnd bis stark bewölkt, gebietsweise Regen oder Schauer, im Westen und in der Mitte später meist trocken. 19 bis 27 Grad, mit den höchsten Werten im Südwesten.