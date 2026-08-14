Wetter
Nachts trocken, 21 bis 10 Grad

Das Wetter: In der Nacht im Nordwesten und Südwesten meist klar, überall trocken. Temperaturen 21 bis 10 Grad. Tagsüber in der Nordwesthälfte Bewölkungsverdichtung, einzelne teils kräftige Schauer und Gewitter. Im Südosten und Osten weiter viel Sonne. Höchstwerte 22 bis 38 Grad.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die weiteren Aussichten:
    Am Sonntag wechselnde Bewölkung, in der Südhälfte örtlich kräftige Schauer und Gewitter, lokal Unwetter. Im Norden und großen Teilen der Mitte zumeist trocken.20 bis 33 Grad mit den höchsten Werten in der Südhälfte.
    Diese Nachricht wurde am 15.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.