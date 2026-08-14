Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Die weiteren Aussichten:

Am Sonntag wechselnde Bewölkung, in der Südhälfte örtlich kräftige Schauer und Gewitter, lokal Unwetter. Im Norden und großen Teilen der Mitte zumeist trocken.20 bis 33 Grad mit den höchsten Werten in der Südhälfte.

Diese Nachricht wurde am 15.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.