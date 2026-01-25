Es gelten bis in die Morgenstunden amtliche Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes vor Glatteis in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Berlin, Sachsen und Sachsen-Anhalt. Außerdem warnt der Wetterdienst vor starkem Schneefall in Teilen Bayerns und Baden-Württembergs.
Am Tag weitere Schneefälle, im Nordosten anfangs gefrierender Regen mit Glatteisgefahr, ebenso wie in tieferen Lagen südlich der Donau. Westlich des Rheins trocken. Höchsttemperaturen minus 1 bis plus 7 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Dienstag stark bewölkt, im Westen und Südwesten nachmittags Regen oder Schnee. 0 bis 7 Grad.
Am Dienstag stark bewölkt, im Westen und Südwesten nachmittags Regen oder Schnee. 0 bis 7 Grad.
Diese Nachricht wurde am 26.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.