Wetter
Nachts und am Morgen vor allem im Osten Glatteisgefahr

Das Wetter: In der Nacht bedeckt und von Süden ausbreitend mäßiger, stellenweise auch starker Schneefall. Im Osten verbreitet gefrierender Regen, westlich des Rheins meist niederschlagsfrei. Tiefstwerte plus 1 bis minus 5 Grad.

    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Es gelten bis in die Morgenstunden amtliche Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes vor Glatteis in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Berlin, Sachsen und Sachsen-Anhalt. Außerdem warnt der Wetterdienst vor starkem Schneefall in Teilen Bayerns und Baden-Württembergs.
    Am Tag weitere Schneefälle, im Nordosten anfangs gefrierender Regen mit Glatteisgefahr, ebenso wie in tieferen Lagen südlich der Donau. Westlich des Rheins trocken. Höchsttemperaturen minus 1 bis plus 7 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Dienstag stark bewölkt, im Westen und Südwesten nachmittags Regen oder Schnee. 0 bis 7 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 26.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.