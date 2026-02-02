Die Vorhersage:
Nachts teils bewölkt, teils gering bewölkt. Im Südwesten Regen oder Schnee. Tiefstwerte plus 2 bis minus 14 Grad. Am Tag bewölkt, gebietsweise Regen oder Schnee. Im Nordosten und im Alpenvorland eine Mischung aus Sonne und Wolken. Temperaturen minus 7 bis plus 11 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Mittwoch im Norden bedeckt mit abziehendem Schneefall. Sonst zeitweise sonnig. Minus 5 bis plus 11 Grad.
Diese Nachricht wurde am 02.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.