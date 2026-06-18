Heute entscheidet sich, ob Andy Burnham für die Labour-Partei ins Unterhaus einzieht und damit die Voraussetzung schafft, Premier Starmer herauszufordern. (AP / dpa / Ian Hodgson)

Burnham ist Bürgermeister von Manchester und kandidiert bei der Abstimmung im Wahlkreis Makerfield. Es gilt als sicher, dass er im Falle eines Sieges auch für den Parteivorsitz kandidiert - mit dem Ziel, Starmer als Premier abzulösen. Das ist aber nur möglich, wenn Burnham einen Sitz im Unterhaus hat. Der bisherige Labour-Abgeordnete für den Wahlkreis Makerfield war eigens zurückgetreten, um dafür den Weg freizumachen.

Premierminister Starmer steht vor allem seit der Niederlage seiner Partei bei den Kommunalwahlen im Mai unter zunehmendem Druck. Auch der zurückgetretene Gesundheitsminister Streeting erwägt, Starmer herauszufordern.

Diese Nachricht wurde am 18.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.