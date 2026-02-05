Vertreter der Ukraine, der USA und Russlands bei den Gesprächen in Abu Dhabi. (IMAGO / ITAR-TASS / The UAE Ministry of Foreign Affa)

Dann würden die Gespräche wahrscheinlich in den USA stattfinden, sagte der ukrainische Präsident Selenskyj in seiner abendlichen Videobotschaft. Die Ukraine sei bereit zu allen Gesprächsformaten, die dafür sorgten, dass Russland den Appetit am Weiterkämpfen verliere.

Bei der inzwischen beendeten zweiten Runde der Gespräche in Abu Dhabi ging es nach Angaben von Kiews Chefunterhändler Umerow insbesondere um Methoden für die Umsetzung einer Waffenruhe. Zudem wurden auf beiden Seiten jeweils 157 Kriegsgefangene freigelassen. Der US-Sondergesandte Witkoff nannte den Gefangenenaustausch ein gutes Signal.

Russland griff die Ukraine auch während der Verhandlungen aus der Luft an; mehrere Menschen wurden getötet und Energie-Infrastruktur zerstört.

