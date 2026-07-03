Nach dem WM-Aus der Deutschen wird nun heftig debattiert. ( AFP / Getty Images / Alexander Hassenstein)

Zuvor war die deutsche Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in den USA im Sechzehntelfinale im Elfmeterschießen an Paraguay gescheitert. Nach dem Ausscheiden hatte Nagelsmann einen Rücktritt zunächst ausgeschlossen. Bei dem Treffen mit der DFB-Spitze soll ihm dieser Schritt nun nahegelegt worden sein.

Als möglicher Nachfolger gilt seit Tagen Jürgen Klopp. Der frühere Trainer von Borussia Dortmund und dem FC Liverpool ist derzeit als Chefstratege beim Red-Bull-Konzern tätig.

Für die deutsche Auswahl war es das dritte enttäuschende WM-Abschneiden in Serie. Eine Entscheidung des DFB steht noch aus.

Diese Nachricht wurde am 03.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.