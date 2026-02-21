Das Ziel vor Augen, aber der Start ist erst einmal verschoben: Die Spitze der SLS-Rakete mit der Artemis-2-Orion-Kapsel vor dem Vollmond Anfang Februar. (NASA/Sam Lott)

Es gebe technische Probleme mit der Riesenrakete, mit der vier Astronauten den Mond umrunden sollen, teilte Nasa-Chef Isaacman im Onlinedienst X mit.

Die Rakete und die Orion-Raumkapsel müssten von der Startrampe zurück in eine Werkshalle gebracht werden. Dort würden dann technische Fragen geklärt und mögliche Reparaturen vorgenommen. Zuvor hatte die Nasa mitgeteilt, die erste bemannte Mondmission seit über 50 Jahren solle frühestens ab dem 6. März ins All starten. Die vier Astronauten sollen den Mond umrunden, allerdings nicht auf dem Erdtrabanten landen.

Neben mehreren möglichen Startfenstern für Artemis 2 im März hatte die Nasa auch weitere im April genannt.

