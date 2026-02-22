NASA-Chef Jared Isaacman (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / John Raoux)

Es gebe ein Problem mit der Helium-Zufuhr in einer der Raketenstufen, schrieb NASA-Chef Isaacman auf der Plattform X. Die Trägerrakete mit der Orion-Raumkapsel müsse von der Startplattform auf dem Kennedy Space Center in Florida zurück in den Hangar gebracht werden.

Ursprünglich war ein Start für Anfang Februar anvisiert worden, wegen eines Wasserstoff-Lecks musste dieser Termin verschoben werden. Mit "Artemis 2" sollen erstmals seit mehr als einem halben Jahrhundert wieder Menschen in die Nähe des Mondes fliegen.

